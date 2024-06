Opioid-Überdosis: Polizei rüstet mit Nasensprays auf

In den USA sind die Naloxon-Nasensprays bereits Standard bei den Polizeieinheiten. Dort gilt das Opioid Fentanyl sogar als häufigste Todesursache bei Menschen zwischen 18 und 49 Jahren. Auch in Österreich soll nun das Naloxon-Nasenspray zum Einsatz kommen. Die Exekutive der neun Landespolizeidirektionen wird mit dem Gegenmittel ausgestattet, um bei Opioid-Überdosen schnell reagieren zu können.

Fentanyl kann bis zum Atemstillstand führen

Fentanyl ist etwa 50-mal stärker als Heroin. Selbst unabsichtlicher Kontakt kann zu schweren gesundheitlichen Problemen führen, im schlimmsten Fall sogar zu Atemstillstand. „Vor allem das Einatmen größerer Mengen ist gefährlich“, heißt es vom Innenministerium. Auch Hautkontakt kann problematisch sein.

Österreich rüstet mit Nasensprays auf

Die Lage in Österreich ist zwar nicht so drastisch wie in den USA, dennoch möchte man vorbereitet sein, wie Daniel Lichtenegger, Drogenkoordinator im Innenministerium und Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität im Bundeskriminalamt, betonte. Daher wurden bereits Naloxon-Sprays in allen Bundesländern angeschafft oder sind in Beschaffung. Vorrangig sollen spezialisierte Dienststellen wie die Ermittlungsbereiche Suchtgiftkriminalität und die Einsatzgruppen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität ausgestattet werden. Die Sprays werden auf den Dienststellen gelagert und bei Bedarf im Einsatz mitgeführt.

Beamten wurden bereits geschult

Die Sprays sind für den Einsatz bei reinen Opioid-Überdosierungen gedacht und Teil der Erste-Hilfe-Maßnahmen in Notfällen. Die Beamten wurden dafür bereits im vergangenen Sommer geschult. Nach der Anwendung des Nasensprays ist dennoch eine weitere medizinische Versorgung durch Rettungskräfte notwendig. Konkrete Zahlen zur Verteilung der Sprays wurden nicht genannt, da die Beschaffung je nach Bedarf der Landespolizeidirektionen erfolgt. Eingesetzt wurden die Nasensprays laut Medienberichten in Österreich bisher nicht.