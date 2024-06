Burgenländer (77) nach Unwetter vermisst: Es fehlt weiterhin jede Spur

Nach den verheerenden Unwettern, die sogar einen Tornadoverdacht und den Dammbruch am Stausee Rauchwart nach sich zogen, folgte gleich das nächste Drama im Burgenland: Seit Sonntag, dem 9. Juni, wird ein 77-jähriger Mann aus Mischendorf, Bezirk Oberwart, Burgenland vermisst. Eine Suchaktion wurde daraufhin eingeleitet, die nun am heutigen Dienstag, dem 11. Juni, fortgesetzt wird. Bei der Suche kommen unter anderem Drohnen zum Einsatz: „Das ist das beste Mittel, um dieses Gebiet flächendeckend abzusuchen“, erklärte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland.

Ist Vermisster in Bach gelandet?

Der vermisste Mann könnte mit seinem Auto am Sonntag in den Teichbach geraten sein, so Alexander Flaschberger von der Bezirksfeuerwehr Oberwart im ORF Burgenland. Allerdings seien die Pegel des Baches weiterhin hoch und das Wasser trüb, was die Sicht stark einschränke. Die Pegel müssen erst runtergehen, damit das Fahrzeug eventuell im Wasser entdeckt werden kann. Gesucht wird nach einem grünen Ford-Ranger mit OW-Kennzeichen.

Hochwasserlage in Burgenland aktuell stabil

Die Situation in den Hochwassergebieten im Südburgenland ist aktuell stabil, zunächst war noch befürchtet worden, dass der Pegel der Pinka steigt – dies sei aber nicht der Fall gewesen, hieß es aus dem Landesmedienservice Burgenland. Auch der Damm beim Stausee in Rauchwart sei stabil und werde ständig beobachtet. Außerdem werden die von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Montag angekündigten Maßnahmen – etwa zur Schadenserhebung – vorbereitet.