Urteil gegen Verbund: Kunden könnten hunderte Euro zurückbekommen

Veröffentlicht am 11. Juni 2024, 11:23

Der Verbraucherschutzverein (VSV) führt gegen den Verbund und andere Energieversorger Musterprozesse zur Frage, ob § 80 Abs 2a ElWOG ein gesetzliches Preisanpassungsrecht sei oder nur einen Rahmen für vertragliche Preisänderungsklauseln vorgibt. Nun hat das Handelsgericht Wien (HG Wien) dem VSV Recht gegeben. „§ 80 Abs 2a ElWOG schafft keine gesetzliche Ermächtigung, sondern legt nur den Rahmen für Preisänderungsvereinbarungen im Vertrag fest,“ freut sich Daniela Holzinger, Obfrau des VSV.

§ 80 Abs 2a ElWOG Die Bestimmung berechtigt Stromversorger zu einseitigen Entgelterhöhungen bei Verträgen mit Verbrauchern. ElWOG steht für Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz.

Klausel ist unwirksam

Der Verbund verwies in seinen AGB nur auf § 80 Abs 2a ElWOG, traf aber gerade keine vertragliche Vereinbarung, wann und weshalb Preise erhöht werden dürfen; die Änderung der vertraglich vereinbarten Entgelte ist daher – so das Gericht – „völlig indeterminiert und uneingeschränkt“. Daher sei die Klausel in den AGB des Verbundes gröblich benachteiligend und unwirksam, heißt es vom VSV.

Hunderte Euro Rückzahlung

„Damit steht fest, dass die Preiserhöhung des Verbundes vom 1. März 2023, die sich auf diese nichtssagende Klausel gestützt hat, unwirksam ist und der Verbund allen betroffenen Kunden die deshalb bezahlten Mehrpreise zurückzuerstatten hat,“ sagt Holzinger. Die Revision gegen dieses Urteil wurde vom HG Wien für jedenfalls unzulässig erklärt. „Wenn diese Entscheidung rechtskräftig wird, wird der VSV beim Verbund und auch bei anderen Energieversorgern, die sich dieser Methode bedient haben, die Mehrzahlungen der Kunden zurückverlangen,“ kündigt Holzinger an. Die Rede ist hier von mehreren hunderten Euro, die den Verbund-Kunden zurückgezahlt werden könnten.