„Wichtige Investition“: Klagenfurt bekommt ein Veranstaltungszentrum

Veröffentlicht am 11. Juni 2024

Die Projektgemeinschaft aus ÖVP, FPÖ und Team Kärnten hat nach der Neuausschreibung

des Magistratsdirektors einen weiteren politischen Erfolg zu verbuchen. Nach fast einem Jahr

der Blockade gibt der SPÖ-Finanzreferent Philipp Liesnig dem politischen Druck nach und bringt bei der heutigen Sitzung des Stadtsenates den entsprechenden Antrag zur Finanzierung des Veranstaltungszentrums auf dem Klagenfurter Messegelände ein.

20 Millionen Euro

An dem 20-Millionen-Euro-Zukunftsprojekt teilen sich die Landeshauptstadt Klagenfurt und

das Land Kärnten die Kosten zu je 5 Millionen Euro in Form von Gesellschafterzuschüssen.

Die Stadt Klagenfurt finanziert ihren Anteil aus Liegenschaftsverkäufen. Die restlichen zehn

Millionen Euro bringt die Klagenfurter Messe selbst auf.

Das sagen die Politiker zum Projekt

Team Kärnten Klubobmann Patrick Jonke: „Klagenfurt, als das zentrale Herzstück der Alpe-

Adria-Region, wird mit dem neuen Veranstaltungszentrum für ganz Kärnten und darüber hinaus seine wirtschaftspolitische Position deutlich stärken.“

ÖVP Klagenfurt Klubobmann Julian Geier: „Das Veranstaltungszentrum ist eine wichtige

Zukunftsinvestition für die Landeshauptstadt Klagenfurt. Als Volkspartei sehen wir die vielen

Vorteile, die sich durch Kongresse, Tagungen und Veranstaltungen verschiedenster Art für

unsere Stadt ergeben. So wird es den Klagenfurter Schulen wieder möglich sein, ihre Bälle in

unserer Stadt feiern zu können.“

FPÖ Klagenfurt Klubobmann Dr. Skorianz: „Das Veranstaltungszentrum ist für Klagenfurt

als Wirtschafts- und Tourismusstandort unverzichtbar und muss jetzt von den Verantwortlichen in der Klagenfurter Messe rasch umgesetzt werden.“