Finaler Ride der Kradreiter: Biker sammeln erneut für wohltätigen Zweck

Veröffentlicht am 11. Juni 2024, 12:07

Österreich herbergt mehr als 280.000 armutsgefährdete Kinder und mehr als 100.000 Kinder, die bereits in manifester Armut leben. Laut den Rollin‘ Toys Bikern sind Familien, mit „gehandicapten“ oder Kindern mit Behinderungen am meisten betroffen. Kinder haben selbst nicht die Möglichkeit, ihre Lage aus eigenen Kräften zu verändern. Aus diesem Grund gibt es die „Rollin´‘ Toys-Biker“, die alljährlich ihre „Ärsche in die Motorrädersättel schwingen“, um Menschen bei der „Rollin‘ Toys-Biker helfen Kinder Tour“ nach ihrem Motto „Solidarität und Hilfsbereitschaft“ zu unterstützen.

©Rollin‘ Toys-Biker Der Anfang der „Rollin‘ Toys-Biker“ war kein einfacher ©Rollin‘ Toys-Biker Im Jahre 2000 war die Organisation noch nicht so groß, wie sie heute ist

Die Kradreiter fahren noch einmal

Einer der wichtigsten Teile der „Rollin‘ Toys-Biker“ sind die „Kradreiter“ vom Clan des „Kärntn Tschäpta“, die auch bei der jährlichen „Rollin‘ Toys Biker helfen Kinder Tour“ dabei sind. Sie haben in den letzten 25 Jahren alles ihnen Mögliche getan, um Kindern zu helfen. Bei einer „Final-Ride Party“ fuhren die Kärntner Biker noch einmal für einen letzten guten Zweck, für den neunjährigen Emilio, der von Geburt an sehbehindert ist.

©Rollin‘ Toys Biker Im Jahr 2013 war das Team der „Rollin Toys-Biker“ schon viel größer, als 13 Jahre zuvor

Der „Final Ride“ war ein voller Erfolg

Auch dieses Mal war das Event ein voller Erfolg! Mit Ende des Final Rides gaben die Biker ihren Endstand des „Final-Ride Party“ Events: 17.915 zurückgelegte Kilometer und 108 Teilnehmer, die ihre Logkarten abgegeben haben. Mit einer Unterstützung von 1.000 Euro pro zurückgelegten Kilometer brachte der Final Ride über 5.000 Euro ein. „In den nächsten Tagen werden wir eine Zusammenfassung der letzten 25 Jahren bringen“ so die „Kradreiter“ auf ihrem Facebook-Account.