Drogenbunker in Wien: Polizei fasst Dealer-Duo

Intensive Ermittlungen brachten die Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität Wien (EGS) auf die Spur von zwei Drogendealern. Ein 25-jähriger Syrer und ein 30-jähriger Nordmazedonier wurden schließlich wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels festgenommen.

Drogen auf Flucht weggeworfen

Die Festnahme des Jüngeren glich den Szenen eines TV-Krimis. Der 25-Jähriger warf auf seiner Flucht zwei Taschen mit rund 30 Kilogramm Cannabisharz und 94 THC-haltigen E-Zigaretten weg. Trotz all seiner Versuche wurde er am Ende von den Beamten auf offener Straße im Bezirk Meidling, 12. Bezirk, Wien, festgenommen.

Bunkerwohnung in Wien

Den 30-Jährigen fanden die Ermittler in einer „Bunkerwohnung“ in Ottakring, 16. Bezirk, Wien auf. Auch für ihn klickten die Handschelle. Wie der Name schon verrät, wurden in jenen Räumlichkeiten in Ottakring ebenso kiloweise Drogen mit einem Straßenverkaufswert von etwa 700.000 Euro gebunkert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die beiden mutmaßlichen Suchtgiftdealer in eine Justizanstalt gebracht. Ein 24-jähriger Käufer aus Österreich wurde im Zuge der Ermittlungen auf freiem Fuß angezeigt.

Die Beamten stellten Folgendes sicher: 51,8 kg Cannabisharz

2,3 kg Marihuana

94 Stk. THC-haltige Elektrozigaretten

59.205 Euro Bargeld