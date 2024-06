Nach Unwettern: Stadt Graz warnt vor dem Betreten von Waldflächen

Veröffentlicht am 11. Juni 2024, 12:42 / ©GBG

Achtung bei Waldflächen: Die Böden sind nach den Unwettern der vergangenen Tage stark aufgeweicht. Forststraßen und offizielle Durchwegungen wurden kontrolliert, es gibt aber dennoch Situationen die Aufmerksamkeit dem Team Forst erfordern.

„Suchen Sie keine Waldflächen auf“

„In den Wald zu gehen, ist zur Zeit gefährlich. Suchen Sie in den kommenden Tagen keine Waldflächen auf. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, haben Sie die Umgebung im Auge“, warnt die Stadt Graz. Zum Teil liegen aktuell Bäume quer und am Boden. Diese werden in den nächsten Wochen nach und nach „abgearbeitet“. Jedoch verhindert der aufgeweichte Boden den Einsatz schweren Gerätes.