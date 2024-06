25. Ironman: In Klagenfurt kommt es zu sämtlichen Straßensperren

Am 16. Juni findet der 25. IRONMAN Kärnten-Klagenfurt statt.

Veröffentlicht am 11. Juni 2024

Wegen des COMPANY TRIATHLON werden am 13. Juni von 18 bis 20 Uhr die Harbacher Straße, Siebenhügelstraße und Süduferstraße abschnittsweise gesperrt. Der 25. IRONMAN Kärnten-Klagenfurt findet am Sonntag, 16. Juni, statt und ist wie immer ausverkauft. 3.000 Athleten aus einem riesigen, europäischen und internationalen Teilnehmerfeld, gehen an den Start.

Straßensperren erforderlich

Im Gegensatz zu den Vorjahren führt die Radstrecke heuer über die altbewährte 90 Kilometer lange Schleife im Süden Kärntens, welche zweimal absolviert werden muss. Am Sonntag, 16. Juni, sind für das Rennen einige Straßensperren erforderlich. Nahezu alle Streckenabschnitte können umfahren werden. An bestimmten Passagen sind Querungen der Rennstrecke möglich. In Klagenfurt muss aus Sicherheitsgründen die Kreuzung B83 Minimundus bis Kreuzung B70d Harbacher Straße/L96 von 5.30 bis 19 Uhr gesperrt werden. Ebenso die Kreuzung B91/B70d Südring bis Glanfurtgasse/Siebenhügelstraße von 7.30 bis 18.15 Uhr.