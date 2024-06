Am Wochenende: Dritter „Hinti-Cup“ findet in Sirnitz statt

Der Ex Fußball-Profi Martin Hinteregger freut sich auf die vielen Teams, die am "Hinti-Cup" teilnehmen.

Der Ex Fußball-Profi Martin Hinteregger freut sich auf die vielen Teams, die am "Hinti-Cup" teilnehmen.

Veröffentlicht am 11. Juni 2024, 13:02 / ©SGA

Der Einladung von Ex Fußball-Profi Martin Hinteregger werden wieder Fußball- und Partybegeisterte, Fans und Freunde nach Sirnitz folgen. Unter dem Motto „Fußball – Freunde – Feiern“ wird es, wie in den beiden Jahren zuvor, ein Fußballfest mit Nachwuchs-, Frauen- und Männer/Mixed-Teams werden.

Teams aus Deutschland

Martin Hinteregger: „Ich freue mich schon, wenn wieder viele, die beim 1. und 2. Hinti Cup schon dabei waren, auch heuer wieder anreisen, das sind unter anderem Teams aus Deutschland, viele meiner treuen Eintracht-Fans und auch Fans des Österreichischen Nationalteams.“

Zeltfest und Live-Musik

Angemeldet haben sich 20 Männer-Teams Elite, sieben Damen-Teams Elite, 31 Mixed Fun-

Teams sowie 50 Nachwuchsteams von U8 bis U15. Sport und Spaß stehen an den Wettkampftagen im Fokus. Am Freitag- und Samstagabend gibt es das traditionelle Zeltfest auf der Sportanlage in Sirnitz mit Live-Musik.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.06.2024 um 13:04 Uhr aktualisiert