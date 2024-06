Trotz großen Schmerzen: Lina will zu ihrem Geburtstag andere beschenken

Lina hat zu ihrem Geburtstag viele tolle Geschenke bekommen. Doch sie wünschte sich auch, dass die anderen Kinder auf der Onkologie beschenkt werden. Ihre Mutter hat dafür auf Facebook einen Beitrag inklusive Amazon Wunschliste gepostet.

Lina macht anderen gerne eine Freude

„Lina hat mir geholfen eine Liste zusammenzustellen, wo sie auch Sachen rauf gegeben hat, mit denen sie gerne auf der Onko spielen würde“, so Tamara Pirkner in ihrem Facebook-Post. Lina will die Geschenke selber übergeben, denn es macht ihr total Spaß anderen eine Freude zubereiten.

„Palliativ Gespräch“

In den letzten Tagen ging es Lina leider nicht so gut. Drei Wirbelkörper, welche schon lange aufleuchteten, wuchsen nun auch in den Spinalkanal. Außerdem ist jetzt auch das Becken rechts und eine Rippe vom Krebs befallen. Mit traurigen Worten äußerte sich Tamara wie folgt dazu: „Wir mussten leider schon wieder einmal ein „Palliativ Gespräch“ führen. Das kennen wir schon zur Genüge. Ich kann und will das nicht mehr hören und das hab ich auch deutlich gemacht.“