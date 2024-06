Mann will Schmuck verkaufen, wird festgenommen

Nachdem er diese nicht vorweisen konnte und er sich weigerte, seine Identität bekannt zu geben, nahmen die Beamten den Mann zur Identitätsfeststellung in die Polizeiinspektion mit. Dabei verhielt er sich zunehmend aggressiver und schrie laut herum, sodass er schlussendlich vorläufig festgenommen wurde. Dabei trat der Festgenommene um sich. Ein Beamter wurde im Zuge der Fixierung an der Hand verletzt. Die Identität des Mannes konnte schließlich geklärt werden. Bei ihm handelt es sich um einen 40-jährigen Spanier. Die Schmuckstücke, Ohrringe und Ketten geringen Wertes, wurden vorläufig beschlagnahmt. Der Vorfall ereignete sich am Montag, dem 10. Juni, gegen 15 Uhr, am Fleischmarkt, im 1. Bezirk, Innere Stadt, Wien.