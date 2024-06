Wer hat sie gesehen? 84-Jährige im Salzburger Grenzland vermisst

Veröffentlicht am 11. Juni 2024, 15:21 / ©Polizei Freilassing

Die 84-jährige Christa Trommer wurde Medienberichten zufolge zuletzt am Sonntag gegen 14.30 Uhr in ihrem Zimmer im bayrischen Seniorenwohnstift Ainring (Landkreis Berchtesgadener Land) gesehen. Seither fehlt von ihr jede Spur. Die Abgängige ist dringend auf Medikamente angewiesen und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Suchaktion bislang erfolglos

Eine großangelegte Suchaktion, an der laut Medienberichten Polizeistreifen, Diensthunde und die Feuerwehr aus dem Grenzland an der Saalach bei Wals beteiligt sind, führte bislang zu keinem Ergebnis.

Personenbeschreibung

Christa Trommer ist circa 161 Zentimeter groß und wiegt etwa 58 Kilogramm. Ihre Haare sind weiß und circa nackenlang. Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie eine kurze blaue Hose und ein blau-gelb-weiß gestreiftes T-Shirt, außerdem rosarote Ballerinas.

Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet

Die Angehörigen und die Polizei bitten auch die Salzburger Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Hinweise können entweder bei der Polizeiinspektion Freilassing (Tel.: 08654/4618-0) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.