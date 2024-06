Schwere Unwetter: Diese steirischen Landesstraßen sind aktuell gesperrt

„Die Straßenschäden werden sowohl auf Landes- als auch auf Gemeindestraßen wie im vergangenen Sommer erneut enorm sein und in die Millionen gehen. Unser Dank gilt dem Straßenerhaltungsdienst und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Städten und Gemeinden für den Einsatz in den vergangenen Tagen″, so Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang.

Überblick der Straßensperren Die aktuelle Übersicht der derzeitig gesperrten Landesstraßen (Stand 11. Juni 2024 / 15 Uhr) Region Graz-Umgebung: L 329 Rineggerstraße (in Graz: Radegunder Straße) im Bereich Annagraben

Derzeit Begutachtung und Prüfung ab wann zumindest eine Öffnung bis Dürrgrabenweg (Busverbindung) möglich ist. Der Rest wird mindestens bis Ende der Woche gesperrt sein. Im Bereich der Klamm (km 11,0) ist mit einer längerfristigen Sperre zu rechnen. L 392 Ilzbergstraße im Bereich Ilzberg

Sperre wird voraussichtlich in den nächsten Tagen aufgehoben werden können. Region Hartberg-Fürstenfeld: B 50 Burgenland Straße

Sperre bis voraussichtlich Anfang nächster Woche L 422 Friedbergstraße km 9,3 bis km 10,0

Sperre circa Wochen L 423 Elsenauerstraße km 0,0 bis km 0,3

Längerfristige Sperre L 423 Elsenauerstraße km 5,9 bis km 6,0

Längerfristige Sperre L 424 Schäffernstraße km 0,0 bis km 3,4

Circa zwei Wochen gesperrt L 429 Eichbergstraße km 0,0 bis km 2,0

Circa zwei Wochen gesperrt L 437 Hohenbruggerstraße km 7,3

Circa sechs Wochen gesperrt L 455 Weinbergstraße km 1,9 bis km 2,2

Circa sechs Wochen gesperrt Region Judenburg: B114a Triebener Straße

Abzweigung Pöls wahrscheinlich bis morgen gesperrt Region Bruck-Mürzzuschlag: L123 Pogusch

voraussichtlich bis Ende der Woche gesperrt