Großer Erfolg bei Landesjugendbewerb des Roten Kreuzes

Erste Hilfeist einfach – jeder, der schon einmal an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen hat, kann dies aus eigener Erfahrung bestätigen. Doch natürlich kann man die Fähigkeiten in der Ersten Hilfe perfektionieren. Unter anderem geschieht dies im Jugendrotkreuz. In wöchentlichen Gruppenstunden werden nicht nur theoretische Kenntnisse erweitert, sondern auch praktische Szenarien trainiert. Das absolute Highlight im Jahresplan stellt der Landesjugendbewerb dar, bei dem sich Jugendgruppen aus der gesamten Steiermark messen.

Ein Tag voller Spannung

Dieses Jahr konnten sogar zwei Teams in der Gruppenwertung Bronze/Silber und eine Jugendliche in der Einzelwertung Gold antreten. Alle Jugendlichen waren von Beginn an hochmotiviert. Am 8. Juni brach dann der Tag des Wettbewerbs an. Begleitet von ihren Gruppenleitern mussten anspruchsvolle Stationen bewältigt werden. Neben einem Theorietest am Computer wurden im Stadtgebiet vonBruck zahlreiche realitätsnahe Szenarien nachgestellt. Es gab einen Schlangenbiss beim Beachvolleyball, einen Feueralarm im Kino und einen Zwischenfall bei Reinigungsarbeiten im Rathaus. „Die Anspannung war deutlich spürbar”, beschreibt Jacqueline Reicher, die Bezirksjugendreferentin der Bezirksstelle Voitsberg-Köflach, mit einem schmunzelnden Blick. Sie gesteht, dass auch ihr Herz voller Spannung mit fieberte.