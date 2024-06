Jugendliche prügelten 13-Jährigen auf Spielplatz krankenhausreif

„Mein 13-jähriger Sohn wurde am Freitagabend von mehreren Jugendlichen am Spielplatz in Feldkirchen brutal zusammengeschlagen und beraubt“, wandte sich kürzlich die Mutter des Burschen an 5 Minuten. Auch die Polizei bestätigt den Vorfall: Ein mit einer Sturmhaube maskierter 14-jähriger Feldkirchner habe den 13-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht und gegen den Oberkörper geschlagen. Außerdem drohte er den Burschen mit vorgehaltenem Messer mit dem Umbringen und verbot ihm, die Polizei zu rufen. Währenddessen forderte ein 18-Jähriger aus St. Veit an der Glan das verängstigte Opfer zur Herausgabe seines Schmuckes auf. Der eingeschüchterte Jugendliche kam den Anweisungen der Angreifer nach. Daraufhin flüchteten die Täter. Der gesamte Vorfall wurde von einem Freund des 14-Jährigen auch noch mitgefilmt!

Bub schwer verletzt

„Es ist wirklich traurig, dass Jugendlichen nichts Besseres einfällt, als grundlos auf andere einzuprügeln“, meint die Mutter dazu. Ihr Sohn sei nach der Tat nach Hause gelaufen, wo er anschließend von der Rettung erstversorgt und mit schweren Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert worden ist. Beide Täter wurden in der Zwischenzeit von der Polizei ausgeforscht und festgenommen. Sie wurden über Anweisung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.