Wieder Regenwarnung für die Steiermark: „Überflutungen möglich“

„Wetterwarnung – Regenwarnung für den Süden“, diese Meldung teilte die Plattform Skywarn Austria vor wenigen Minuten mit ihrer Community. Betroffen seien vor allem Osttirol, Kärnten und die Steiermark – hier besonders das Mur- und Mürztal, die Weststeiermark sowie der Bereich vom Grazer bis zum Weizer Bergland. „Aufgrund eines kleinräumigen Adriatiefs kommen in den nächsten 48 Stunden im Süden lokal große Niederschlagssummen zusammen – stellenweise sind Überschwemmungen und Überflutungen möglich. Im Zuge einer Kaltfront strömen kühlere und trockenere Luftmassen aus dem Nordwesten heran“, berichtet Skywarn Austria. Die Regenwarnung gilt bis einschließlich Donnerstag.

„Es werden keine großen Mengen zusammenkommen, aber in diesen Regionen ist jeder Tropfen zu viel“

Seitens der GeoSphere Austria wird jedoch beruhigt. „Heute kommt es in Südosten wieder zu Regenschauer, die nicht so stark ausfallen, wie in den vergangenen Tagen. Die betroffenen Gebiete sind hauptsächlich Hartberg und Oberwart (Burgenland). Das Grazer Becken hingegen sollte nicht mehr so betroffen sein. Es werden keine großen Mengen zusammenkommen, aber in diesen Regionen ist jeder Tropfen zu viel“, so Clemens Biermaier von der GeoSphere Austria auf Anfrage gegenüber 5 Minuten. Am meisten geregnet hat es am Montag übrigens südlich von Graz in Mureck.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.06.2024 um 16:35 Uhr aktualisiert