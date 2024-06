Nächste Regenwarnung: Italientief lässt in Kärnten nicht locker

Bereits in der Nacht auf Mittwoch soll es von Kärnten bis in die Obersteiermark wieder anhaltend und kräftig zu regnen beginnen, heißt es seitens der österreichischen Unwetterzentrale (UWZ). Dies bestätigt auch Clemens Biermaier von der GeoSphere Austria, gegenüber 5 Minuten: „In der Nacht auf Mittwoch weiten sich die Regenfälle wieder auf Osttirol und Kärnten aus. Wir haben für diese Gebiete eine gelbe Regenwarnung ausgegeben. Die Warnung läuft bis Donnerstag, 18 Uhr.“ Mit Regenmengen zwischen 40 und 70 Litern pro Quadratmeter sei zu rechnen.

Überschwemmungen und Überflutungen möglich

Das Problem: „Durch den vielen Regen in letzter Zeit sind die Böden oft schon gesättigt und können kaum noch Wasser aufnehmen“, so die Fachleute. Aus diesem Grund könnte es stellenweise zu Überschwemmungen und Überflutungen kommen, wie auch schon am Montag der Fall war. „In Kärnten gab es gestern nördlich von Wolfsberg eine stärkere Zelle. Intensiv regnete es auch im Bereich von Villach und Hermagor“, weiß Biermaier. In Klagenfurt fielen die Regenfälle bisher hingegen nicht so intensiv aus.

©Geosphere Austria Blick auf die aktuelle Wetter-Warnkarte der Geosphere Austria.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.06.2024 um 16:39 Uhr aktualisiert