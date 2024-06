Stürmer Simeon Schwinger bleibt den Rotjacken erhalten

Am Foto: Simeon Schwinger in Aktion!

„Simeon Schwinger hat in seiner ersten kompletten Saison in unserer Organisation die Erwartungen erfüllt. Er ist ein vielseitiger Stürmer, den wir in unterschiedlichen Rollen einsetzen können“, betont Headcoach Kirk Furey zur Verlängerung der Zusammenarbeit mit dem Stürmer. Schwinger hat bei den Rotjacken ein neues Arbeitspapier unterfertigt, das ihn vorerst für die kommende Spielzeit an den österreichischen Rekordmeister bindet.

Ursprünglich aus Dornbirn

„Meine Saison hatte Ups und Downs, insgesamt würde ich sie aber als gut einordnen. Es gab sicher noch Luft nach oben, das hat mir aber auch gezeigt, woran ich noch arbeiten muss. Mein Job war nicht immer einfach, da ich viele verschiedene Rollen eingenommen habe, aber das hat sehr viele neue Erfahrungen mit sich gebracht, auf denen ich nun aufbauen kann“, so Schwinger, der ursprünglich aus Dornbirn stammt und seine Eishockeyausbildung im vorarlbergisch-schweizerischen Grenzgebiet durchlief. Den Sprung ins Erwachseneneishockey vollzog er 17-jährig beim EC Bregenzerwald. Der Aufstieg in Österreichs höchste Spielklasse gelang ihm bei seinem Stammverein, dem Dornbirner EC.

77 Ligaspiele für die Rotjacken

Für die Bulldogs und später auch kurzzeitig für die Vienna Capitals kam Schwinger auf insgesamt 177 EBEL- bzw. ICE-Einsätze. Im Zuge eines folgenden Engagements in der zweiten Liga der Schweiz führte sein Weg unmittelbar vor Transferschluss im Februar 2023 nach Klagenfurt. Für die Rotjacken bestritt der Linksschütze seither 77 Ligaspiele, aus denen 17 Scorerpunkte (sieben Tore, zehn Assists) zu Buche stehen.