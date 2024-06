In ganz Österreich erneut Regenschauer erwartet

In ganz Österreich wird in der Nacht Regen erwartet.

In ganz Österreich wird in der Nacht Regen erwartet.

Die angespannte Wetterlage der vergangenen Tage hat in Österreich vielerorts für dramatische Szenen gesorgt. Betroffen waren vor allem die Steiermark und das Burgenland. Bereits jetzt werden infolge der Unwetter Schäden in Millionenhöhe erwartet. Wir haben bei Geosphere Austria nachgefragt, was jetzt wettertechnisch auf unser Land zukommt.

Regenschauer in ganz Österreich

Heute kam es im Südosten Österreichs erneut zu Regenschauern, die jedoch nicht so heftig ausfielen wie in den vergangenen Tagen. In der Nacht werden für ganz Österreich Schauer prognostiziert, auch in den bislang von den Unwettern am stärksten betroffenen Regionen in der Steiermark und im Burgenland. Der Geosphere-Experte Clemens Biermaier erklärt: „Es werden keine großen Mengen zusammenkommen, aber in diesen Regionen ist jeder Tropfen zu viel.“

Aus Italien zieht Regen nach Kärnten und Osttirol

Für Osttirol und Kärnten sind stärkere Regenfälle vorhergesagt, in der Nacht auf Mittwoch zieht hier von Italien ein Tief herauf. „In den nächsten Tagen ist in Osttirol und Kärnten mit Regenmengen zwischen 40 und 70 Millimeter zu rechnen. Wir haben für diese Gebiete eine gelbe Regenwarnung ausgegeben. Die Warnung läuft bis Donnerstag, 18 Uhr“, so Biermaier.

Schneefallgrenze sinkt in Tirol und Vorarlberg

Wie uns der Geosphere-Experte mitteilte, ist heute Nacht in manchen Regionen ein Absinken der Schneefallgrenze zu erwarten: „Aktuell liegt die Schneefallgrenze meist bei um die 2.000 Meter. In Vorarlberg und Tirol kann sie in der Nacht auf 1.600 Meter absinken. Höhere Regionen könnten dadurch eingeschneit werden.“