UNO-City: Megawandgemälde als Symbol für Frieden und Nachhaltigkeit

Veröffentlicht am 11. Juni 2024, 17:39 / ©Screenshot Google Street View

In Zusammenarbeit mit dem Wiener Kulturverein Calle Libre, den UN-Organisationen in Wien und anderen Projektpartnern wird demnächst das größte Wandbild (Mural) Wiens an einer Wand des Vienna International Centre (VIC) erschaffen. Die Botschaft des gigantischen Kunstwerks ist die Unterstützung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und des UNO-Zukunftsgipfels im September.

Viele Unterstützer

Das Straßenkunstprojekt wird von den Leiterinnen und Leitern der größten in Wien ansässigen UN-Organisationen, dem Büro der Vereinten Nationen in Wie/Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNOV/UNODC), der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), der Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO) und der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) sowie von der Stadt Wien, dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten und dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft unterstützt.

50 Meter hohes Kunstwerk

Der renommierte Straßenkünstler Fintan Magee aus Australien wird einen 50 Meter hohen und 20 Meter breiten Turm des VIC in ein Kunstwerk verwandeln. Aufgrund seiner Größe und seines Standorts in der Nähe des Haupteingangs wird dieses herausragende Projekt täglich von Zehntausenden von Menschen gesehen werden.

Am 10. Juni ging es los

Die Malerarbeiten begannen am Montag, 10. Juni, und werden je nach Wetterlage etwa drei Wochen dauern. Ein Kran, den das österreichische Unternehmen und Mitglied des Global Compact Network Austria, Palfinger, kostenlos zur Verfügung stellt, wird den Künstler und seine Assistentin zur Spitze des Turms transportieren.

Ein Symbol für Frieden und Gerechtigkeit

Das Gemälde wird ein Symbol für die Verwirklichung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und insbesondere des Ziels 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen sein. Der Entwurf von Fintan Magee wurde von einer Jury als klarer Favorit ausgewählt. Der Künstler Fintan Magee sagte, das Werk erinnere daran, dass Frieden zerbrechlich sei: „Dauerhafte Stabilität sollte nie als selbstverständlich angesehen werden und wird stets Diplomatie und menschliches Eingreifen erfordern. Frieden ist immer harte Arbeit.“

Taktile Infotafeln für Menschen mit Behinderung

Das Kunstwerk wird von lokalen Organisationen und Institutionen und dem Global Compact Netzwerk Österreich getragen, mit zusätzlicher Unterstützung des 22. Bezirks, Murexin und der Australischen Botschaft in Wien. Das Wandbild wird für Menschen mit Behinderungen durch zwei taktile Informationstafeln zugänglich gemacht, die vom Zero Project und anderen Projektpartnern zur Verfügung gestellt werden.

Feierliche Einweihung am 28. Juni

Am Freitag, den 28. Juni, findet eine feierliche Einweihung mit Vertreterinnen und Vertretern des Gastlandes, der Stadt Wien, des 22. Bezirks, der Vereinten Nationen und des Calle Libre Kulturvereins sowie dem Künstler selbst statt. Die Öffentlichkeit ist aufgerufen, Fotos und Videos des Wandbildes zu machen und sie in den sozialen Medien unter den Hashtags #UNOCityStreetArt #UNVienna und #callelibre zu teilen.