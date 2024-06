Erstes stationäres Hospiz eröffnet in Kärnten

Nicht allein zu sein und Lebensqualität bis zuletzt zu ermöglichen, das wird das neue Diakonie Hospiz Treffen – als erste stationäre Hospizeinrichtung in Kärnten – bieten. Dafür steht ein interdisziplinäres Team bestehend aus Pflegefachkräften und Ärzten, Sozialbetreuern, Physiotherapeuten, Seelsorgern, Hospizbegleitern und weiteren Fachkräften zur Verfügung. „Das stationäre Hospiz in Treffen soll all jenen Menschen ab 18 Jahren ein hohes Maß an Lebensqualität bis zuletzt bieten, die nicht mehr zu Hause versorgt werden können oder wollen“, erklärt Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) und Astrid Körner, Rektorin der Diakonie de La Tour, ergänzt: „Es ist ein Ort, an dem sie professionell und fürsorglich auf ihrem letzten Lebensweg begleitet werden und in Würde und Frieden Abschied nehmen können. Ein besonderer Dank gilt dem Land Kärnten und allen Kooperationspartnern, mit deren Unterstützung diese Einrichtung möglich war.“ Das Land finanziert den jährlichen Betrieb in Höhe von knapp 900.000 Euro zu 100 Prozent.

©Büro LRin Prettner/ Dieter Kulmer Am Foto: Rektorin der Diakonie Astrid Körner, Leiterin des Hospiz Maria Stückler und Landesrätin Beate Prettner (v.l.)

Menschen werden in ihrer letzten Lebenszeit begleitet

Errichtet wurde das Diakonie Hospiz Treffen als eigenständige Einrichtung im bereits bestehenden Gebäude des Pflegeheimes Haus Elvine in Treffen am Ossiacher See. „Langfristig soll ein eigenes Gebäude für das Diakonie-Hospiz entstehen“, informiert Körner. Im Februar dieses Jahres zog der erste Gast ins neue Hospiz in Treffen ein. Mittlerweile sind es zehn Gäste, die hier in ihrer letzten Lebenszeit begleitet werden. Die Leitung des Diakonie-Hospiz in Treffen übernahm Maria Stückler, bisher Pflegedienstleitung im Altenwohn- und Pflegeheim Haus Elvine. „Wir sehen es als unsere Aufgabe, für die Hospizgäste eine angenehme und wohnliche Atmosphäre sowie ein möglichst hohes Maß an Lebensqualität zu schaffen. Sie sollen sich wie zu Hause fühlen und ihre Angehörigen um sich haben können. Aus pflegerischer Sicht braucht es multiprofessionelle Teams, die in enger Zusammenarbeit und Abstimmung die bestmögliche Betreuung für unsere Gäste sicherstellen.“ Durch einen hohen Pflegeschlüssel soll zudem eine besonders intensive Betreuung der Hospizgäste sichergestellt werden.