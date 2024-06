Wirtschaftskammer und WIFI erhielten Qualitätssiegel

Am Foto: Lucija Wakounig, Teamleiterin des Gründerservices, Jutta Steinkellner, Leiterin des Servicezentrums der Wirtschaftskammer Kärnten und Martin Sablatnig, Teamleiter des Rechtsservice (v.l.)

Veröffentlicht am 11. Juni 2024, 18:15 / ©Christian Husar

Für exzellenten Service und gelebte Kundenorientierung wurden Wirtschaftskammer Kärnten und das WIFI Kärnten mit dem TSÖ-Gütesiegel ausgezeichnet. Seit zehn Jahren bewertet und prämiert das „Top Service“-Team das Kundenerlebnis und die Servicequalität von Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen in ganz Österreich. Basis für die Auszeichnung „Top Service Austria“ ist ein wissenschaftlich entwickelter Fragebogen, der die Wahrnehmung der Kundinnen und Kunden mit der Innensicht des Unternehmens zu einer ganzheitlichen Betrachtung verbindet. Heuer flossen 10.500 österreichische Kundenfeedbacks in die Bewertung ein.

Doppelter Erfolg

So bearbeiteten die Mitarbeiter der Wirtschaftskammer Kärnten im vergangenen Jahr 53.000 Serviceanfragen von Unternehmen aller Größen, vom Ein-Personen-Betrieb (EPU) bis zum Großunternehmen. „Wir setzen alles daran, unseren Mitgliedern individuelle Lösungen und maßgeschneiderte Beratung zu bieten und neue bedarfsorientierte Angebote zu entwickeln. Umso mehr freut es uns, dass unsere Bemühungen auf diese Weise gewürdigt werden“, so Jutta Steinkellner, Leiterin des Servicezentrums der Wirtschaftskammer Kärnten. Auch beim WIFI Kärnten, das jährlich 30.000 Bildungsinteressierte und Unternehmen berät und über 25.000 Kursbuchungen durchführt, war die Freude über die Auszeichnung groß. „Es freut mich sehr, dass das WIFI Kärnten auch heuer wieder als Unternehmen der österreichischen Exzellenzgruppe im Bereich Customer Experience ausgezeichnet wurde“, so Geschäftsführer Andreas Görgei.