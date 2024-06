Fußballfans aufgepasst: Austria Klagenfurt lädt zum Tag der offenen Tür

Am 6. Juli!

„Wir freuen uns sehr darauf, unseren Fans und allen Interessierten einen tiefen Einblick in unseren Verein und die Abläufe rund um die Mannschaft geben zu können. Es gibt ein buntes Programm, an dem sowohl kleine als auch große Anhänger ihre Freude haben werden. Wir hoffen, dass viele die Möglichkeit wahrnehmen“, lädt Geschäftsführer Günther Gorenzel alle Interessierten ein, vorbeizuschauen! Am Plan stehen neben einer öffentlichen Trainingseinheit, auch die Präsentation der neuen Trikots, sowie ein „Meet & Greet“ für Foto- und Autogrammwünsche.

Jubiläumsturnier und Führungen

Am Kunstrasenplatz wird zudem ein Jubiläumsturnier zum 15-jährigen Bestehen des Fanclubs „Schwarze Seele Kärnten“ ausgetragen. Darüber hinaus laden die Nachwuchsmannschaften der Austria zum Flohmarkt ein und es gibt Führungen durch das Wörthersee-Stadion und die Katakomben der EM-Arena samt Kabinen und Innenraum. Der Eintritt zum „Tag der offenen Tür“ des Klagenfurter Traditionsvereins am 6. Juli ab 9.30 Uhr rund um das Karawankenblick-Stadion im Sportpark ist frei.