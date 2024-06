336 Cannabispflanzen in Penzinger Kellerlokal sichergestellt

Nach den Festnahmen im Zusammenhang mit Suchtgift in Wien-Meidling und Ottakring gelang der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) in Wien-Penzing ein weiterer Coup: Nachdem im Zuge von Erhebungen Cannabisgeruch aus einem Kellerlokal im Bezirk Penzing festgestellt worden war, durchsuchten Beamte der EGS Wien mit Unterstützung der Polizeidiensthundeeinheit das Lokal. Im Zuge dessen fanden die Beamten 336 Cannabispflanzen und stellten sie sicher. Im Zuge der Durchsuchung versuchte der Besitzer der Pflanzen, ein 30-jähriger serbischer Staatsangehöriger, welcher sich in den Räumlichkeiten oberhalb des Lokals befand, zu flüchten. Er wurde festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.