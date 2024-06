Wie schön: Naturpark Weißensee startet in die Sommersaison

Veröffentlicht am 11. Juni 2024, 19:01 / ©Verein Naturpark Weißensee;

Bei der Eröffnung der neuen Schautafeln „Dem Waldglas auf der Spur“ war auch Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) mit dabei: „Der Naturpark und die Region um den geschützten Weißensee bezeichnet sich selbst als ‚Spielplatz der Natur‘. Wie treffend diese Bezeichnung ist, zeigt die große Artenvielfalt, welche die Natur hier hervorgebracht hat: 830 verschiedene Pflanzenarten, 154 Vogelarten und 47 Säugetierarten. Spielerisch vermitteln unsere Naturpark-Ranger diese Vielfalt – vom Waldglas über die Fische im See bis zur Nacht mit den Fledermäusen.“

Insgesamt 124 Termine

„Das Naturpark-Sommerprogramm ist ein wichtiger Teil der Naturpark-Arbeit“, betont Naturpark-Vorsitzende-Stellvertreter Franz Schier. Einheimische und Gäste können sich heuer auf insgesamt 124 Termine freuen. Bürgermeister Hans Jörg Kerschbaumer (FPÖ): „Der nächste Höhepunkt im Naturpark-Sommerprogramm ist für mich der ökumenische Gottesdienst ‚Natur und Religion im EinKLANG‘. Nach Bischof Josef Marketz im Jahr 2023 wird Superintendent Manfred Sauer am Sonntag, dem 30. Juni 2024, um 11 Uhr in Gottes freier Natur seine Predigt halten. Die Sängerrunde Zlan und die Trachtenkapelle Weißensee werden mit ihren Klängen auch das klare Wasser des Sees in Schwingung versetzen.“