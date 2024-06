Nova Rock 2024: So gelingt eine stressfreie Anreise

Veröffentlicht am 11. Juni 2024, 19:12 / ©5 Minuten

Über 200.000 Besucher werden heuer am Nova Rock Festival, das vom 13. bis 16. Juni auf den Pannonia Fields im Burgenland stattfindet, erwartet. Um die Anreise möglichst reibungslos zu gestalten, hat sich seit Jahren ein ausgeklügeltes Anfahrtskonzept bewährt. Staus werden dennoch zu den Hauptanreisezeiten nicht ausbleiben, warnen die ÖAMTC-Verkehrsexperten.

Staugefahr: Vorausschauend fahren

Die Ost-Autobahn (A4) ist die direkte Zufahrt zum Festivalgelände, bei der Abfahrt Nickelsdorf gelangt man zu den Pannonia Fields. Sollte der Andrang sehr groß sein, wird bei Bedarf über die Autobahnabfahrt Mönchhof umgeleitet. Achtung, beim Knoten Schwechat (A4) gibt es eine Baustelle mit Fahrbahnverengung. Bitte hier unbedingt die Geschwindigkeit anpassen (es gilt Tempo 60 km/h!) und gegebenenfalls auch mit Verzögerungen rechnen. Der ÖAMTC ersucht alle, besonders vorausschauend zu fahren und sich vor der Abfahrt zeitgerecht rechts einzureihen, um so abrupte Spurwechsel zu vermeiden. Den Anweisungen der Securitys sollte unbedingt Folge geleistet werden, Rettungs- und Versorgungswege müssen immer freigehalten werden.

Shuttle vom Sportplatz Nickelsdorf

Wer Festivalbesucher zum Nova Rock bringen bzw. sie abholen will, kann nicht direkt zum Gelände fahren. Am Sportplatz Nickelsdorf gibt es einen dafür eigens eingerichteten Parkplatz, von dort geht’s via Shuttlebus direkt zum Festivalgelände. Erfahrungsgemäß verteilt sich die Anreise auf mehrere Tage. Der Großteil der Besucher nutzt den Donnerstag für die Anfahrt.

Anreise mit Öffis empfohlen

Für alle, die möglichst stressfrei zum Nova Rock Festival möchten, empfiehlt sich die öffentliche Anreise, es gibt zahlreiche Angebote mit Zug und Bus: Eigene Nova Rock Sonderzüge verkehren ohne Zwischenstopps zwischen Wien Meidling und Nickelsdorf. Mit Bussen kann man aus zahlreichen Städten zum Festival fahren. Shuttlebusse pendeln zwischen dem Bahnhof Nickelsdorf, Nickelsdorf Ortsmitte und dem Festivalgelände auf den Pannonia Fields II.

ÖAMTC-Tipps für pannenfreies Nova Rock

Energieverbrauch reduzieren! Besonders Kühlboxen sollten zeitweise ausgeschaltet werden. Autoradio und Klimaanlage sind ebenfalls Energiefresser.

Den Parkplatz des eigenen Fahrzeugs gut einprägen, alternativ könnte man die Koordinaten am Handy speichern.

Unbedingt Zweitschlüssel mitnehmen und einem Mitfahrenden geben. Aus rechtlichen Gründen darf der ÖAMTC Autos zwar öffnen, damit die Festivalbesucher zumindest ihre Sachen aus dem Fahrzeug holen können, aber nicht starten. Den Schlüssel kann man zum Beispiel mit einem Anhänger leicht wiedererkennbar machen und ihn so bei Verlust beim Funddienst schneller identifizieren.