Neuwahl bei den Faschingsgilden: Vize kommt aus Kärnten

Längst ist Bruno Arendt BÖF-Landespräsident in Kärnten. Nun wurde ihm eine weitere Ehre zuteil. Bei den Neuwahlen der österreichischen Faschingsgilden (BÖF) wurde er zum Vizepräsidenten bestellt. In den kommenden vier Jahren arbeitet er Seite an Seite mit Präsidentin Brigitte Kreminger, Schriftführer Gerhard Ummenberger, Kassier Thomas Eismayer und Jugendreferentin Nina Krautgartner. Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gratulierte und lud die 200 Delegierten im Anschluss an die Wahl zum Buffet ins Rathaus.