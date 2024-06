Schwer verletzt: Stier ging auf 86-Jährigen los

Der 86-Jährige stieg bei seiner Wanderung über einen Elektrozaun auf eine Weide in der Kärntner Gemeinde Steindorf am Ossiacher See, wo er plötzlich von einem Jungstier attackiert wurde. „Dem Mann gelang es, sich selbst in Sicherheit zu bringen und eine Bekannte zu verständigen“, heißt es seitens der Polizei. Diese setzte die Rettungskette in Gang. Der Pensionist wurde in der Folge mit schweren Verletzungen von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.06.2024 um 19:50 Uhr aktualisiert