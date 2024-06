7 Summits: Grazer Gipfel für den Guten Zweck erobern

Die höchsten Punkte von Graz können ab sofort auch digital erobert werden. Außerdem gibt es für jeden vollen Pass eine Spende von 5 Euro an die Krebshilfe Steiermark. „Mehr Menschen für Sport und einen bewegten, gesunden Lebensstil zu begeistern war das Hauptziel unseres Sportjahres 2021 unter dem Titel ‚Let’s Go Graz‘“, erklärt Sportstadtrat Kurt Hohensinner, „eine der erfolgreichsten Aktionen, die Graz im wahrsten Sinne des Wortes bewegt hat, war die Wanderoffensive ‚7 Summits‘.“ Insgesamt 2.130 vollständig gestempelte Wanderpässe wurden im Sportamt abgegeben und haben sich ihre Grazer Wandernadel gesichert. Mehr als 100 Athletinnen und Athleten haben sogar die „Seven Summits Extrem“, also das Absolvieren aller sieben Gipfel ohne Pause, absolviert. „Auch wenn das Sportjahr Geschichte ist, sind wir nach wie vor der Meinung, dass Graz mehr Bewegung braucht. Die ‚7 Summits‘ haben dazu geführt, dass unzählige Grazerinnen und Grazer zum Wandern gefunden haben. Im heurigen Jahr können wir mit der Digitalisierung des Projekts eine spannende Neuerung hinzufügen. Ich hoffe, dass damit noch mehr Menschen für diese niederschwellige Alltagsbewegung gewonnen werden können.“

Bewegung als Schlüssel für mehr gesunde Lebensjahre

Im Land Steiermark kämpft Gesundheits-, Pflege- und Sportlandes Karlheinz Kornhäusl mit der Bewegungsrevolution für mehr Alltagsbewegung: „Bewegung ist ein Schlüssel für ein mehr gesunde Lebensjahre. Die regelmäßige Bewegung ist in unserer Gesellschaft leider zunehmend verloren gegangen – das bestätigen uns zahlreiche Studien. Auch als Arzt habe ich dieses Problem in der Vergangenheit immer wieder beobachten können. Hier kommt unsere Bewegungsrevolution ins Spiel: Die niederschwelligen Angebote machen Spaß, bringen Menschen zusammen und zeigen, dass regelmäßige Bewegung weder zeit- noch kostenintensiv sein muss. Es freut mich, dass die Grazer Initiative ‚7 Summits‘ durch unsere Bewegungsrevolution um eine weitere Facette reicher wird.“ Auch der SPÖ-Sportsprecher im Landtag, Udo Hebesberger, streicht die positive Wirkung des Projekts hervor: „Die ‚7 Summits‘ sind ein perfektes Beispiel dafür, wie wir mit der Bewegungsrevolution den Alltag der Steirer:innen aktiver gestalten können. Durch die Digitalisierung und die Unterstützung unserer Partner können wir noch mehr Menschen motivieren, sich zu bewegen. Jeder zurückgegebene Wanderpass trägt dazu bei, Gesundheit zu fördern und gleichzeitig Gutes zu tun.“

Altbewährtes und Neuerungen

Seit dem vergangenen Jahr bestehen die 7 Summits aus zwei Touren. Bei der klassischen „grünen“ Edition heißt es wieder die sieben höchsten Erhebungen von Graz und im Umland (Schloßberg/Hackher-Löwe, Lustbühel, Fürstenstand auf dem Plabutsch, St. Johann und Paul, Platte, Buchkogel und Schöckl) zu erklimmen. Dazu kommt seit dem vergangenen Jahr die Yellow Edition mit Reinerkogel, Florianiberg, Grazer Urwald, Ruine Gösting, Hilmteich-Warte, Rettenbachklamm und Legensteinpark. Beide Editionen erfreuen sich großer Beliebtheit bei Wanderern und Bergsteigern aus der Region und darüber hinaus. Dazu kommt im Jahr 2024 eine spannende Neuerung. Zusammen mit der Bewegungsrevolution des Landes wird eine digitale Version der 7 Summits in der App SummitLynx eingeführt. Die Bewegungsrevolution ist eine Initiative des Gesundheitsfonds Steiermark in Kooperation mit den Sportdachverbänden ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION und hat es sich zum Ziel gesetzt, die Menschen unseres Bundeslandes zu mehr Alltagsbewegung zu motivieren und ihnen damit mehr gesunde Lebensjahre zu ermöglichen. SummitLynx ist eine mobile Bergsport- und Wander-App, die es Nutzern ermöglicht, sich per GPS an Wanderzielen einzuchecken und ihre Erfolge in sozialen Netzwerken zu teilen. Die umfangreichen Funktionen der App machen sie zum idealen Begleiter für alle, die gerne in den Bergen unterwegs sind.

Gipfel für den Guten Zweck

Neben der Digitalisierung wird auch heuer für den guten Zweck gesammelt. So wird die heurige Auflage der „7 Summits“ auch wieder Teil von GET MOVING der Krebshilfe Steiermark sein. Mit der Bewegungsinitiative GET MOVING möchte die Krebshilfe Steiermark alle Steirer:innen zu einem „bewegteren“ und damit gesünderen Lebensstil motivieren – und als Benefiz-Aktion gleichzeitig Spenden für die kostenlose Betreuung von Krebspatient:innen und deren Familien in der Steiermark sammeln. Dank der Unterstützung von Merkur Versicherung, Energie Steiermark, Holding Graz sowie der Stadt Graz bewirkt die heurige „Seven Summits“-Aktion doppelt Gutes: Sie fördert nicht nur die Gesundheit der Grazer:innen, sondern für jeden ausgefüllt zurückgeschickten Sammelpass gibt es dank der Unterstützung der Partner eine 5 Euro Spende an die Krebshilfe Steiermark. Der Erlös der Aktion kommt zur Gänze der kostenlosen Begleitung und Betreuung von Krebspatient:innen und deren Angehörigen in der Steiermark zugute. Christian Scherer, Geschäftsführer Krebshilfe Steiermark: „Leider ist zu wenig bekannt, dass etwa ein Drittel der Krebserkrankungen durch ungesunden Lebensstil, u.a. durch körperliche Inaktivität, verursacht wird und daher vermeidbar wäre. Wir freuen uns daher sehr über diese tolle Bewegungsaktion der Stadt Graz und hoffen, dass möglichst viele steirische Gemeinden diesem gesunden Beispiel folgen. Wir wünschen allen Grazer:innen viel Spaß an der Bewegung beim Gipfel-Sammeln und danken unseren Partnern für die damit verbundene Spende!“