Aus für die Mozartkugel? Salzburg Schokolade schließt Werk in Grödig

Vor zwei Jahren schlitterte Salzburg Schokolade in die Insolvenz, doch aufgrund eines guten Sanierungsplans konnte das Unternehmen sich wieder aufrappeln. Nun steht das Werk in Grödig laut Bericht der Salzburger Nachrichten jedoch vor dem endgültigen Aus: Mit Jahresende schließt der Traditionsbetrieb, in dem unter anderem die „Echte Salzburger Mozartkugeln“ von Mirabell produziert werden.

65 Mitarbeiter betroffen

Am Montag informierten die Verantwortlichen die 65 Mitarbeiter, die am Standort Grödig beschäftigt sind, über die bevorstehende Schließung. Ebenfalls wurde den Lieferanten und Kunden die unerfreuliche Botschaft überbracht.

Werkschließung unabwendbar

Seitens der Geschäftsführung wurde laut Medienberichten von einer unvermeidbaren Schließung gesprochen. Als Gründe werden die Verdreifachung des Kakaopreises, der Wegfall eines Großkunden und die zu große Produktionsfläche am Standort Grödig ins Treffen geführt. Weiters wurde berichtet, dass es bereits mehrere Interessenten geben soll, die den Kauf des Firmengeländes in Betracht ziehen.

Lösung für Beschäftigte gesucht

Die Geschäftsleitung von Salzburg Schokolade teilte laut Salzburger Nachrichten zudem mit, dass man in Kooperation mit dem AMS Salzburg nach einer Lösung für die 65 Mitarbeiter des Unternehmens suche. Die Gewerkschaft PRO-GE erhob die Forderung nach einem anständigen Sozialplan für die Beschäftigten.