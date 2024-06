Lkw überschlägt sich mehrmals, Lenker bleibt nahezu unverletzt

Der Mann kam von einem Forstweg in St. Anton am Arlberg ab.

St. Anton am Arlberg/Tirol

Veröffentlicht am 11. Juni 2024, 21:03 / ©ser turov/pixabay

Ein 21-jähriger Österreicher fuhr am 11. Juni gegen 10 Uhr mit einem Lkw rückwärts einen Forstweg im Gemeindegebiet von St. Anton am Arlberg entlang, um dort etwas abzuliefern.

Mehrmals überschlagen

Dabei ist der Österreicher eigenen Angaben zufolge zu weit nach rechts gekommen, weshalb er in weiterer Folge ca. 60 Meter über eine steile Böschung abstürzte und sich dabei mehrmals überschlug. Dabei habe sich der 21-Jährige mit dem Fuß aus dem Führerhaus abstoßen und herausspringen können, ehe er in der steilen Böschung neben dem Lkw zu liegen gekommen sei.

Nur ein paar Schürfwunden

Der Lenker konnte selbstständig auf den Forstweg zurückgehen und hat offenbar lediglich ein paar Schürfwunden am ganzen Körper davongetragen. Er begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Am Lkw entstand erheblicher Sachschaden.