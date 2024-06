Kaltfront bringt auch am Mittwoch kräftige Regenschauer

Ein Italientief sorgt auch am Mittwoch für teils kräftigen Regen in Kärnten. „Längere trockene Phasen sind tagsüber nur in Unterkärnten abseits der Karawanken zu erwarten“, prognostizieren die Meteorologen von GeoSphere Austria. Speziell abends ist in Oberkärnten auch wieder mit Starkregen zu rechnen, der sich später auch auf andere Landesteile ausbreiten könnte.