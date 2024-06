Von Salsa bis Zaubershow: Das bietet der Wiener Kultursommer 2024

Weit mehr als 500 Acts aus den Bereichen Kabarett, Literatur, Musik, Performance, Tanz, Theater und zeitgenössischer Zirkus stehen beim Kultursommer Wien 2024 auf dem Programm, das am heutigen Dienstag präsentiert wurde. Die städtische Kunst- und Kulturszene spiegelt Stimmungen und Anliegen der Menschen wider. Ob Body Percussion, Zaubershow oder Salsa: Das Publikum kann sich aufs Mittanzen und Mitmachen einlassen oder dem bunten Treiben gemütlich aus dem Liegestuhl heraus zuschauen.

Immer donnerstags bis sonntags

Von 4. Juli bis 11. August werden die Pop-up-Bühnen bespielt. Immer donnerstags bis sonntags von 18.30 bis 21 Uhr ergänzen die Künstler das Freizeitangebot im Grätzel mit kultureller Unterhaltung. Vormittags gibt es an ausgewählten Tagen Programm für junges Publikum. Neu sind heuer die Events speziell für Jugendliche ab zwölf Jahren. So lässt sich die Ferienzeit für Jung und Alt gemeinsam gestalten. Eintritt ist überall frei.

Zwanglose Atmosphäre

In den Parks und an den öffentlichen Plätzen rund um die Bühnen entsteht eine zwanglose Atmosphäre, die sowohl in Wien lebende Personen als auch Städtereisende zum spontanen Vorbeischauen und Verweilen einlädt. „Das kostenfreie Kulturangebot schafft eine inklusive Umgebung, in der alle Menschen zusammen Kunst genießen können. Diese Zugänglichkeit stärkt das soziale Miteinander und erinnert daran, dass Kultur ein grundlegendes Recht für alle ist, unabhängig vom eigenen Portemonnaie“, erklärt Bürgermeister Michael Ludwig.

Bühnen sind außerhalb des Gürtels

Platziert sind alle neun Bühnen außerhalb des Gürtels. Damit verbessert das Festival die Lebensqualität in den Bezirken und eröffnet neue Perspektiven auf Wien.

Standorte der Pop-up-Bühnen 2024

NEU: Hyblerpark (11. Bezirk)

Hyblerpark (11. Bezirk) NEU: Wilhelmsdorfer Park (12. Bezirk)

Wilhelmsdorfer Park (12. Bezirk) NEU: Großfeldsiedlung (21. Bezirk)

Großfeldsiedlung (21. Bezirk) Wasserturm Favoriten (10. Bezirk)

Reithofferpark (15. Bezirk)

Währinger Park (18. Bezirk)

Mortarapark (20. Bezirk)

Schrödingerplatz (22. Bezirk)

Meischlgasse ASK Erlaa (23. Bezirk)

Wiener Symphoniker eröffnen den Kultursommer

Für eine festliche Eröffnung sorgen die Wiener Symphoniker im Prater (Kaiserwiese, 27. und 28. Juni, 19:30 Uhr). Unter der musikalischen Leitung von Dirk Kaftan bringen die Wiener Symphoniker, Sopranistin Annette Dasch, Tenor Georg Nigl und Singer-Songwriter Julien le Play ein buntes Konzertprogramm auf die Bühne.

Buntes musikalisches Programm wartet

Der Kultursommer Wien veranstaltet gemeinsam mit stadt wien marketing zwei Konzertabende beim Film Festival am Wiener Rathausplatz: Am 20. Juli (18.30 Uhr) präsentieren der Blasmusikverein St. Kagran, die Filmharmonie Wien, die Post und Telekom Musik Wien und das Vienna Big Band Project bekannte Melodien aus dem 20. Jahrhundert. Tags darauf, am 21. Juli (18.30 Uhr), geht es mit Chormusik aus dem vergangenen Jahrhundert weiter, dargeboten von cantus iuvenis, V.O.I.C.E, Voices4you sowie vom Popchor Wien.

Mitreden & mitmachen: Kultursommer plus

Raus aus dem Liegestuhl heißt es beim Kultursommer-Plus-Programm. Die kostenlosen Workshops und Mitmachformate sind demokratiestärkende, gemeinschaftliche Treffpunkte, bei denen sich Besucher austauschen und künstlerisch aktiv werden können. Eine einmalige Chance, neue Menschen abseits der eigenen Bubble kennenzulernen ist das KunstBuffet. Hier werden Kunst und Essen in Häppchen serviert. Bei Performance & Draw bringen Teilnehmer vom Bühnenprogramm inspiriert und durch experimentelle Übungen angeleitet, Zirkus, Tanz und Musik malend auf Papier. Außerdem ruft Kultursommer Plus heuer die Reihe Kunst & Kontakte ins Leben, bei der Künstler beim gemeinsamen Picknicken Erfahrungen austauschen und Wissen teilen. Im Fokus stehen heuer Expertisen von behinderten Künstlern und jungen Kunstschaffenden sowie transdisziplinäre Ansätze im zeitgenössischen Zirkus.

Gartenkonzerte in Seniorenheimen

Im eigenen Garten den Kultursommer Wien erleben: Das können Pensionisten in den Häusern zum Leben. Insgesamt finden heuer in allen 29 städtischen Seniorenheimen Konzerte statt. „Die Stimmung hier ist berührend im besten Sinn: Oft erkennen Bewohner:innen Lieder, wippen zuerst sanft mit und singen schließlich voller Eifer mit“, erzählt Lucas Vossoughi, der heuer gemeinsam mit Theresa Aigner die Gartenkonzerte kuratierte. Je nach Kapazität ist ein Teil der Konzerte in den Pensionistenhäusern öffentlich zugänglich