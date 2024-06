Dauer-Regen klingt in Österreich allmählich ab

Zumindest in der Nordhälfte Österreichs lässt der Regen am Mittwoch nach oder klingt ganz ab. „Im Süden bleiben die Wolken hingegen dicht und in Osttirol und Kärnten gehen am Nachmittag auch ein paar Regenschauer nieder„, heißt es seitens der Meteorologen von GeoSphere Austria. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost, am Alpenostrand kann er punktuell noch weiter auffrischen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 20 Grad.