Regen & Wolken dominieren am Mittwoch in der Steiermark

Nach einer nassen Nacht geht es in der Steiermark am Mittwochvormittag ähnlich weiter. Laut Geosphere Austria bleibt es überwiegend bewölkt, kühl und regnerisch. In der Osthälfte der Steiermark gibt es jedoch auch längere Regenpausen, in denen auch die Sonne durchkommen kann. Längere Sonnenfenster sind jedoch nicht zu erwarten. Auch sommerliche Temperaturen stehen morgen eher nicht auf dem Programm: Die Höchstwerte liegen im Ausseerland bei kühlen 13 Grad und im Südosten bei 18 Grad.