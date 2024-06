Polizisten mit Axt attackiert: Mutmaßlicher Täter erschossen

Veröffentlicht am 11. Juni 2024, 22:43

Am Mittwochabend wurde in Wien-Floridsdorf eine Frauenleiche gefunden. Wie die APA in einer Presseaussendung bekannt gab, handelte es sich bei der Frau um eine 22 Jahre alte Chilenin, die mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden wurde. Laut Angaben von Polizeisprecher Markus Dittrich habe es vor der Tat lauten Streit zwischen den beiden Personen gegeben.

Polizisten mit Axt attackiert

Der Mann soll daraufhin mit nacktem Oberkörper in die Ferchenbauergasse gelaufen sein und habe dabei die Axt in Händen gehabt. Bei dem Zusammentreffen mit der Polizei attackierte der Mann laut ersten Ermittlungen die Beamten. Im Zuge der Amtshandlung fielen Schüsse. Der Mann kam dabei ums Leben. Ein Beamter verletzte sich bei dem Vorfall bei einem Sturz leicht, wie die Wiener Berufsrettung sagte.

Großräumige Sperre im Bereich Schwaigergasse

Die Polizei hat aufgrund der aktuellen Lage den Bereich rund um die Kreuzung der Schwaigergasse Ecke Frömmlgasse großräumig gesperrt. Es bestehe aber keine aktive Bedrohungslage für die Bevölkerung. Nähere Details zu den Hintergründen der Tat waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an Ort und Stelle. (APA/Red, 11.6.2024)