Schwerer Arbeitsunfall: 200 Kilo schwere Spindel stürzt auf 27-Jährigen

Spital am Semmering/Bruck-Mürzzuschlag

Veröffentlicht am 11. Juni 2024, 22:49 / ©5 Minuten

Gegen 16.45 Uhr wurde die Polizei alarmiert, da es bei einer ÖBB-Tunnelbaustelle in Grautschenhof zu einem schweren Arbeitsunfall kam. Ein 27 Jahre alter Tunnelarbeiter befand sich zum Unfallzeitpunkt im Tunnel und war mit der Tunnelaufsicht betraut. Bei einer Routinekontrolle der Arbeiten an einem Schallwagen, löste sich eine Spindel vom Kopf des Wagens und stürzte auf den Mann herab. Die ca. 200 kg schwere Spindel traf den Mann im Bereich des Brustkorbs. Erste Erhebungen ergaben, dass es sich um ein technisches Gebrechen gehandelt haben dürfte, welches zu dem Unfall führte. Der 27-Jährige wurde mittels Rettungshubschrauber in das LKH Wiener-Neustadt geflogen. Der momentane Zustand ist stabil.