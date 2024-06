Tote Frau in Wien: „Es wurde schnell gefährlich“

Es ist Dienstagabend, 12. Juni, um 20.30 Uhr in Floridsdorf, 21. Bezirk, Wien. Ein Alarm geht bei der Polizei ein – ein mutmaßlicher Streit in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus. „Der Einsatzgrund wirkte zunächst völlig unbedenklich“, schildert Polizeisprecher Markus Dittrich. Vermutlich alarmierten Anrainer die Polizei, die wie üblich in so einer Situation mit nur einem Funkwagen zu dem gemeldeten Streit ausrückte. Doch als die Beamten eintrafen, eskalierte die Situation rapide.

Axt-Angreifer in Floridsdorf erschossen

Ein 26-jähriger Rumäne lief in der Ferchenbauergasse mit nacktem Oberkörper herum. In seiner Hand: eine Axt. Im nächsten Moment versuchte der Rumäne, die Polizisten zu attackieren. „Es hat sich schnell zu einer gefährlichen Situation entwickelt“, so Dittrich. Die Beamten mussten rasch reagieren, also feuerte einer von ihnen Schüsse ab. Schüsse, die für den 26-Jährigen tödlich waren. Jegliche Reanimationsmaßnahmen zeigten keine Wirkung mehr. Ein Beamter verletzte sich bei dem Vorfall bei einem Sturz leicht, wie die Wiener Berufsrettung sagte.

Frauenleiche in Wohnung entdeckt

Als die Polizisten in die Wohnung des Mannes gingen, erkannten sie das Ausmaß jenes Streits, wegen dem sie alarmiert wurden. Sie fanden dort eine 22-jährige Chilenin mit einer schweren Kopfverletzung tot auf. Die genauen Umstände sind nun Gegenstand laufender Ermittlungen. Das Landeskriminalamt Wien hat diese übernommen. Derzeit werden Spuren gesichert, die Axt wurde sichergestellt. (APA, red. 12.06.2024)