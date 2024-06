Mopedauto-Lenker (18) übersieht anderes Fahrzeug – Kollision

Veröffentlicht am 12. Juni 2024, 07:08 / ©KK

Vor Ort wurden zwei männliche Unfallbeteiligte angetroffen. Das Fahrzeug des 51-jährigen Lenkers befand sich noch auf der Fahrbahn, während sich das Mopedauto des 18-Jährigen stark beschädigt am Fahrbahnrand befand. Der 18-Jährige gab an, dass er von der Autostraße nach links abfahren wollte und dabei das entgegenkommende Auto übersah. Dabei seien die beiden Fahrzeuge kollidiert. Der 18-Jährige hatte sich beim Zusammenstoß leicht verletzt, wollte jedoch nicht mit der Rettung in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge wurden dank der Feuerwehr von der Fahrbahn entfernt.