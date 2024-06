Karitatives Abschlusskonzert in Bad Kleinkirchheim: Singen vom Feinsten

Das Publikum wusste genau, dass Applaus der schönste Lohn für die Protagonisten ist. Stiftspfarrer Christian Stromberger sorgte für die humorvolle Moderation und begleitete das Publikum, welches sichtlich mit den Bauchmuskeln zu kämpften hatte, durch den Abend. Aus der karitativen Veranstaltungsreihe Singen vom Feinsten konnte die beachtliche Summe von 4.130,00 Euro zusammengebracht werden, strahlt Veranstalter Wolfgang König, sichtlich zufrieden über die Höhe Spende, welche im Namen des Publikums übergeben wird.

Großartiges Programm und würdiges Abschlusskonzert

Mit der „Steirischen“ spielte Johannes Klocker als junges Talent neben dem Grenzlandchor Arnoldstein unter Leitung von Hedi Preissegger und dem Bleiberger Viergesang unter Leitung von Helmut Götzinger. Ein großartiges Programm und ein würdiges Abschlusskonzert, welches die Organisatoren Wolfgang König und Richi Di Bernardo im fast ausverkauften Kultursaal in Bad Kleinkirchheim auf die Beine stellten. Auch war es eine Premiere, denn Bürgermeister Matthias Krenn holte sich die Volkskultur-Event-Profis mit ihrem „Singen vom Feinsten“ nach Bad Kleinkirchheim.

©Manfred J. Schusser Am Foto Gruppenbild von Links: Matthias Krenn, Christian Stromberger, Robert Weissmann, Wolfgang König, Richi Di Bernardo, Hedi Preissegger, Helmut Götzinger vorne hockend Johannes Klocker.

Viele bekannte Gesichter beim Abschlusskonzert

Grußworte gab es von Bürgermeister Matthias Krenn, welcher sich sichtlich über die vielen Besucher freute. Der Vorstandsdirektor der „Raiffeisenbank Nockberge“, Herr Robert Weissmann, begrüßte als Sponsor ebenfalls das Publikum und fügte hinzu, dass genau diese Veranstaltungsserie perfekt zur regional ausgerichteten Raiffeisen Bank passe. Raiffeisen ist und bleibt sehr gerne Sponsor dieser qualitativ hochwertigen Konzertreihen der Volkskultur Kärnten. Das Konzert besuchten die Bürgermeister Matthias Krenn und Karl Lesjak mit Margarethe Kießwetter, Hans und Burgi Leeb (Chorleiterin Singkreis Fresach), Otto Lobenwein (Mr. Musi), Peter Viehhauser (Hotellier), Helga Ronacher, sen. (Hotellierin) und Egon Gruber (Künstler).

©Manfred J. Schusser Von Links: Organisator Wolfgang Klönig, Spendensammlerin Melanie König, Programmchef Richi Di Bernardo

Singen um den Lindwurm: Am 7. Juli geht’s los

Weiter geht es am 7. Juli am Neuen Platz in Klagenfurt mit dem „SINGEN UM DEN LINDWURM“, welches um 19:30 Uhr beginnt. Für eine freiwillige Spende für LICHT INS DUNKEL sichert man sich den Zutritt zu diesem außergewöhnlichen Open-Air-Konzert. Bei Schlechtwetter findet dieses im Konzerthaus Klagenfurt statt. Das Konzert wird live im ORF Radio Kärnten übertragen. Moderation: Sonja Kleindienst. Am 13. September startet die 10-teilige Konzertreihe „FEST DER STIMMEN“ in Knappenberg und das Publikum kann sich jetzt schon auf dieses qualitativ hochwertige Programm freuen. Alle Termine und Informationen findest du auf hier.