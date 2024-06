Regenfälle in Kärnten: Hier hat es bis jetzt am meisten geschüttet

Und diese Regenwarnung gilt noch bis Donnerstag, 13. Juni, wie Clemens Biermaier von der GeoSphere Austria gegenüber 5 Minuten erklärte. Vom Wetterdienst heißt es: „Am Donnerstag stellt sich die Wetterlage langsam um. Zunächst ist es zwar noch unbeständig und häufig regnet es. Ab dem späten Vormittag regnet es in Oberkärnten kaum noch und in der Folge kommt von Westen her nach und nach die Sonne heraus. Am Nachmittag hört der Regen allmählich auch in Unterkärnten überall auf und auch hier geht sich dann noch ein wenig Sonnenschein aus.“

Hier hat es heute am meisten geregnet

Somit ist anzunehmen, dass es bei dem Regenwetter so bald keine Entspannung geben wird. Trotz der kurzen Pausen sind heute, Mittwoch, 12. Juni, schon einige beachtliche Niederschlagsmengen zusammenkommen. In einer Tabelle der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) ist zu erkennen, an welchen Orten es heute von 0 bis 7 Uhr am meisten geschüttet hat. An der Spitze steht hier Rosenbach in St. Jakob im Rosental mit 55 Liter pro Quadratmeter, gefolgt von der Loiblregion.