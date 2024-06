Flughafen Wien: Hier reisen die meisten Passagiere hin

Veröffentlicht am 12. Juni 2024, 08:15 / ©5 Minuten

Die Passagierzahlen am Flughafen Wien legen weiter zu: Im Mai 2024 stieg das Passagieraufkommen um 8,0 Prozent auf 3.745.915 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) und um 5,3 Prozent auf 2.844.748 Reisende am Standort Wien gegenüber dem Mai des Vorjahres.

Hierhin fliegen die Passagiere

Im Mai 2024 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 1.002.399 Passagiere (+6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Mai 2024 insgesamt 246.979 Passagiere (+9,1 Prozent). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 42.669 Reisende (+4,8 Prozent) und nach Afrika 26.594 (+18,8 Prozent). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im Mai 2024 insgesamt 66.884 (-13,6 Prozent) und in den Fernen Osten 36.374 Passagiere (-1,3 Prozent).