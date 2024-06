Hangrutsch: „Bewohner holten ihr Hab und Gut ab“

So kam es am Dienstag, dem 11. Juni, auch in Übelbach zu Hangrutsche. Am Wochenende gingen dort bereits einige Muren ab. Bei den Hangrutschen standen gestern die Freiwillige Feuerwehr Übelbach und Stiwoll im Einsatz. Letztere berichtet: „Per Luftbild [mit Drohne] wurden die Hangrutsche überwacht, während die Bewohner ihr wichtigstes Hab und Gut gemeinsam mit den Kameraden der FF Übelbach so gut wie möglich abholten. Im Nachgang verschafften wir uns gemeinsam mit der Einsatzleitung mittels Drohne einen Überblick über das Ausmaß der Schäden im gesamten Ort.“

Hangrutsch in Eggersdorf bei Graz

Ähnliches spielte sich am Dienstag, dem 11. Juni, in Eggersdorf bei Graz ab. Die örtliche Feuerwehr schildert: „Um kurz vor 17 Uhr wurden wir per Sirenenalarm zu einem Hangrutsch gerufen. An einer Zufahrtsstraße hatte sich ein Hang gelöst. Mit Hilfe von schwerem Gerät haben wir den Hang gesichert und den Bereich abgesperrt.“