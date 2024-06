Ironman 2024: Diese Busumleitungen und Straßensperren stehen an

Am Donnerstag beim Company Triathlon, der am 13. Juni 2024 um 18 Uhr beginnt und bis 20.30 Uhr dauert, sind folgende Buslinien betroffen: Linie C, 6, 8. Am Sonntag den 16. Juni findet das Hauptevent, der Ironman 2024, statt. Die betroffenen Buslinien sind: Linie A, B, C, 1, 2, 3, 4, 6 und 8.

Donnerstag, 13. Juni: Company Triathlon

Die Betroffenen Haltestellen sind: Höhenweg, Sylvesterweg, Gasthof Rösch, Europapark, Lakesidepark und die Universitätsstraße. Bei dieser Veranstaltung kommt es zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr zu einer Straßensperre der Wörthersee Süduferstraße und des Südrings ab Minimundus.

Linie 8 Die Linie 8 verkehrt in diesem Zeitraum ab Krottendorf über die Glanfurtgasse – Siebenhügelstraße – Kranzmayerstraße zur Universität. Von der Universität Richtung Krottendorf, über die Weihergasse – Siebenhügelstraße – Glanfurtgasse nach Krottendorf.

Linie 6 Die Linie 6 verkehrt ohne den Lakesidepark zur Universität und danach wieder retour zum Heiligengeistplatz. Die Linie C fährt ebenfalls, ohne den Lakesidepark anzufahren, zur Universität und über die Neckheimgasse zur Haltestelle Klagenfurt West bzw. zum Strandbad.

©STW Klagenfurt Der Busplan am Company Triathlon

Sonntag, 16. Juni: Ironman 2024

Am Sonntag, den 16. Juni 2024, findet der Ironman Austria statt. Es kommt ab Betriebsbeginn zu Behinderungen im Liniennetz und betrifft die Linien B, C, 6 und 8 und ab ca. 12 Uhr die Linien A, 1, 2, 3 und 4.

Linie B Die Linie B verkehrt bis 9 Uhr normal bis zur Viktring Schule. Ab 9 Uhr fährt die Linie B (Viktring Schule) nur bis zur Haltestelle Stadion Zaungasse, fährt von dort in die Hubertusstraße zum Parkplatz hinter dem Billa und wartet dort die Abfahrtszeit ab.

Linie C Die Linie C verkehrt ab Betriebsbeginn ohne Lakesidepark zur Universität, von dort in die Neckheimgasse und weiter zum Strandbad bzw. Bahnhof West.

Linie 6 Die Linie 6 verkehrt ab Betriebsbeginn ohne Lakesidepark zur Universität und ab 08:00

Uhr über die Hirschenwirtstraße (Ersatzhaltestelle bei der Volksbank) zur

Waidmannsdorfer Straße und weiter über die Linie. Stadteinwärts über die Maximilian

Straße und Rosentaler Straße zur Hirschenwirtstraße.

Linie 8 Die Linie 8 fährt ab Betriebsbeginn nur bis Krottendorf. Ab 08:00 Uhr, stadtaus.- und

einwärts ab der Kreuzung Rosentaler Straße/Keutschacher Straße zum Emil-Hölzel-Weg und wieder zur Keutschacher Straße. Stadteinwärts ebenfalls über den Emil-Hölzel-Weg zur Rosentaler Straße. Bei der Feuerwehr Viktring ist eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Die Zu und Abfahrt zum Strandbad sollte immer frei sein, es könnte allerdings der Metnitzstrand wegen Überlastung oder zu hohen Personenaufkommen gesperrt werden. In diesem Falle drehen die Linienbusse im Kreisverkehr nach der Haltestelle Schiffsanlegestelle um. Ab 12 Uhr bis Betriebsende, wird die Ursulinengasse zwischen Heiligengeistplatz und Theatergasse für die Laufstrecke gesperrt.

Linien 1, 2, 3, 4 und A Für die Linien 1, 2 und 3 werden direkt am Heiligengeistplatz/Laternen Ersatzhaltestellen eingerichtet. Ebenso für die Linien A und 4 in Richtung Annabichl. Die Linien A und 4 fahren ab dem Heuplatz über die Radetzkystraße zum Villacher Ring und weiter zum Heiligengeistplatz und fahren in Richtung Hauptbahnhof von der Haltestelle 6 ab. Von der Ersatzhaltestelle Heiligengeistplatz/Laternen in Richtung Annabichl über den Villacher Ring zur Theatergasse und weiter über Linie. Die Linien 1, 2, 3 fahren ebenfalls zu und ab der Ersatzhaltestelle Heiligengeistplatz/Laternen über den Villacher Ring.

©STW Klagenfurt Die Busumleitungen beim Ironman 2024