„Signal vom Dachstein“: Das immersive Erlebnis im Schloss Trautenfels

Signal vom Dachstein ist ein weitreichendes, multidisziplinäres Projekt an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft, das sich auf sensible Weise mit dem Naturraum des Dachsteingletschers und der Zukunft des klimasensiblen Alpenraums auseinandersetzt. Seit 2021 wurden fünf lokale Künstler in der Entwicklung ihrer Arbeit unterstützt und in engen Austausch mit der lokalen Bevölkerung sowie mit erfahrenen Künstlern als Mentoren und internationalen Experten gebracht. Im Jahr 2024 findet Signal vom Dachstein seinen Höhepunkt und wird in der Dachsteinregion in verschiedenen Formaten sichtbar: als audiovisuelle Installation im Marmorsaal des Schlosses Trautenfels und als Veranstaltungs- und Diskussionsreihe an verschiedenen Orten in der Region.

©Nikola Milatovic Die Ausstellung bietet ein immersives Erlebnis im Marmorsaal des Schlosses Trautenfels

SIGNAL – ein mehrjähriges Community-Art-Projekt

Das Projekt lädt ein zum gemeinsamen Forschen an der Zukunft des klimasensiblen Alpenraumes. Durch das Zusammenwirken von Kunst und Wissenschaft mit Partnern und Experten aus der Region – von Alpinvereinen, der Bergrettung, Touristikern und den Gemeinden bis hin zu Gletscher- und Naturforschern und Kulturschaffenden – entstand über vier Jahre ein gemeinschaftliches Kunstprojekt. 2021 fand das Projekt zur Sommer­sonnenwende seinen Anfang. Die niederländischen Klangkünstler und Komponisten Strijbos und Van Rijswijk gestalteten gemeinsam mit heimischen Künstlern die Landschaftsoper Signal am Dachstein, deren Ouvertüren sich dem Gletscher von den umliegenden Tälern näherten. „SIGNAL stellt Zukunftsfragen. Dafür braucht es die Zusammenarbeit mit der Kunst, der Wissenschaft, Vereinen und Experten aus sowie Leidenschaft für die Region.“ so Werner Schrempf, Intendant La Strada Graz.

Die audiovisuelle Installation im Schloss Trautenfels

Für die Ausstellung im Marmorsaal des Schlosses Trautenfels wurde diese Landschaftsoper nun neu arrangiert. Gemeinsam mit Landschaftsaufnahmen des Gletschers bietet sie ein immersives Erlebnis. Die audiovisuelle Installation gibt darüber hinaus einen Überblick über die vielfältige künstlerische Auseinandersetzung mit der Dachsteinregion. Die Themen der Ouvertüren zur Landschaftsoper – Wald und Weide, Geologie, Meteorologie, Gletscherforschung und touristische Nutzung – werden reflektiert und erweitert.

©Nikola Milatovic Das mehrjährige Projekt findet nun seinen Höhepunkt in einer Ausstellung in Schloss Trautenfels sowie in einem Diskursformat in der Region.

Sonderausstellung“ Mensch, Welt und Ding“

Weiters gibt die Ausstellung einen ersten Einblick in die Werke der fünf Künstler Marie-Theres Härtel, Christoph Huber, Katharina Pfennich, Christoph Szalay und Stefanie Weberhofer, welche im Rahmen des Projektes entstanden sind und im Laufe der nächsten Monate an unterschiedlichen Orten der Region zur Uraufführung gebracht werden. „Wir freuen uns, dass das Projekt Signal vom Dachstein von Schloss Trautenfels ausstrahlt und dass es mehrere Schnittstellen mit der Sonderausstellung Mensch, Welt und Ding gibt.“ so Katharina Krenn, Leiterin von Schloss Trautenfels.