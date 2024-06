Lastenrad „FRiTZi“ bringt Infos und Beratung zu Frauen in Graz

Mit einem eigens zu diesem Zweck adaptierten Lastenrad ist das „FRIiTZi-Projektteam“ in den Sommermonaten in der Stadt unterwegs. „Ziel unserer Aktion ist, Frauen in ihrem Wohn- und Lebensumfeld über nützliche Hilfsangebote, Einrichtungen und Anlaufstellen sowie frauenspezifische Veranstaltungen zu informieren. Darüber hinaus wird niederschwellige Beratung angeboten“, sagt Elke Kahr, die gestern beim FRiTZi-Saisonstart im Oeverseepark dabei war. „Bei unseren FRiTZi-Terminen sehen wir, welche Bereiche besonderes Interesse finden, wo die Frauen am häufigsten der Schuh drückt und wo eventuell noch zusätzlicher Infobedarf besteht.“

Unbürokratische Hilfe

Halt macht das FRiTZi-Rad an verschiedene Stationen, etwa in Siedlungen, auf Kinderspielplätzen, in Parks und an anderen belebten Orten. Die Projekt-Mitarbeiterinnen geben Auskunft über alle Bereiche, von Gewaltschutz über Kinderbetreuung bis hin zur Pflege, ämterübergreifend. „Die Aktion hatte in den vergangenen beiden Jahren bereits regen Zulauf“, erzählt Doris Kirschner, die Leiterin des Referats Frauen und Gleichstellung. „Wir haben umfangreiche Info-Materialien dabei und können so vor Ort unbürokratisch Hilfe und Unterstützung anbieten.“ Bis Oktober ist die Aktion anberaumt, das FRiTZi-Team wird – sofern es das Wetter zulässt – zweimal wöchentlich unterwegs sein.

Termine im Juni Dienstag, 11. Juni, 14 bis 18 Uhr: Oeverseepark | Spielplatz

Donnerstag, 13. Juni, 14 bis 18 Uhr: Volksgarten | Spielplatz

Sonntag, 16. Juni, 11 bis 16 Uhr beim „Fest für alle“, Seifenfabrik

Dienstag, 18. Juni, 14 bis 18 Uhr: Hasnerplatz | Spielplatz

Donnerstag, 20. Juni, 14 bis 18 Uhr: Europaspielplatz

Dienstag, 25. Juni, 14 bis 18 Uhr: Augarten | Spielplatz

Donnerstag, 27. Juni, 14 bis 18 Uhr: Tändelwiese | Spielplatz

FRiTZi kommt auch zu dir

Wer „FRiTZi bringt´s“ gerne bei seinem Siedlungs- oder Nachbarschaftsfest dabei hätte, kann sich gerne an [email protected] wenden. Wenn möglich, kommt FRiTZi auch gerne in Siedlungen. Bitte frühzeitig anfragen, damit die Einsätze geplant werden können.