Erneute Panne bei AUA: Rauch in Kabine zwingt Flieger zu Rückkehr

Es war der zweite Vorfall innerhalb weniger Tage. Erst am Sonntag, dem 9. Juni, geriet ein AUA-Airbus 320 beim Flug von Palma de Mallorca (Spanien) nach Wien in eine Gewitterzelle und wurde von Hagel stark beschädigt. Der Pilot konnte das Flugzeug sicher landen.

Rauch in Kabine

Nur knapp 24 Stunden, am Montag, dem 10. Juni, später kam es bei einem AUA-Airbus 620 wieder zu einem Zwischenfall. Die Maschine war auf dem Weg nach Zürich (Schweiz), musste den Flug aber abbrechen und wieder umkehren. Rund 20 Minuten nach dem Abflug landete das Flugzeug wieder in Wien. Der Grund: In der Kabine kam es zu einer Rauchentwicklung.

Geruch bereits vor Start wahrgenommen

Laut einem Passagier soll sich die Besatzung bereits vor dem Start für den schlechten Geruch in der Kabine entschuldigt haben, wie der Aviation Herald berichtet. Der Geruch sei auf eine externe Klimaanlage zurückzuführen gewesen sein. Für einen Passagier roch es in dieser Zeit nach Kerosin beziehungsweise alten Socken. Nach der Landung in Wien erläuterte die Besatzung schließlich, dass es wegen eines Problems mit den Klimaanlagen zu der Rauchentwicklung gekommen sein. Einsatzkräfte kontrollierten das Flugzeug und das Cockpit. Etwa zwei Tage später nach der AUA-Airbus wieder den Dienst auf.