Feuerwehr-Alarm am Villacher Hauptplatz: Was ist da los?

Am heutigen Mittwochvormittag, dem 12. Juni 2024, kam es in der Villacher Innenstadt zu einem Feuerwehr- und Rettungseinsatz. Mitten am Hauptplatz befanden sich zahlreiche Kräfte der Feuerwehr und Polizei. Wie ein Beamter vor Ort gegenüber 5 Minuten bestätigt, kam es in dem Bereich zu einem Arbeitsunfall. Ein Gabelstapler ist umgefallen, wobei ein Arbeiter verletzt wurde. Die Person wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.06.2024 um 11:47 Uhr aktualisiert