Frau (22) mit Axt erschlagen: Das waren ihre letzten Augenblicke

Schockierende Details zu dem Mord vom Dienstagabend, 11. Juni, in Floridsdorf, 21. Bezirk, Wien, kamen nun ans Licht. Man möchte sich nicht vorstellen, was die 22-jährige Chilenin mitmachen musste. Sie und der 26-jährige Rumäne waren Mitbewohner. Gestern Abend dürfte er aber völlig durchgedreht sein, warum ist nicht klar.

Frau hatte Angst um ihr Leben

Klar ist, dass die junge Frau Angst um ihr Leben hatte. Der 26-Jährige versuchte zu dem Zeitpunkt in das Zimmer der Frau zu gelangen. In diesen Moment des Schreckens verständigte die Chilenin zwei Arbeitskollegen über Textnachrichten. Bei einem Videoanruf musste einer der Arbeitskollegen schließlich mitansehen, wie der Rumäne in das Zimmer der 22-Jährigen stürmte und begann sie körperlich zu attackieren.

Arbeitskollegen wollten zu Hilfe eilen

Daraufhin wählte einer der Arbeitskollegen den Polizeinotruf, während die beiden zur Adresse der jungen Frau fuhren. „Dort konnten sie einen randalierenden Mann mit nacktem Oberkörper wahrnehmen, der eine Axt in Händen hielt und damit um sich schlug. Unter anderem schlug er auf ein Fenster einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung ein“, schildert die Landespolizeidirektion Wien den Horror-Abend weiter.

Tödliche Schüsse

Polizisten, die sich im Zuge eines Verkehrsplanquadrates in der Nähe befanden, begaben sich umgehend zum Einsatzort. Als der Rumäne die Beamten sah, lief er direkt auf sie zu und schlug mit der Axt in ihre Richtung. Zumindest ein wuchtiger Hieb traf das Polizeiauto und beschädigte dieses. „Da sich für die Beamten die Situation vor Ort als lebensbedrohend darstellte, gab ein Polizist Schüsse auf den Angreifer ab“, heißt es weiter. Schüsse, die für den 26-Jährigen tödlich waren.

Beamter verletzt

Die Polizei schildert weiter: „Als die Bedrohungssituation gebannt war, wurden umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet. Diese wurden anschließend von einem WEGA-Medic übernommen und in Folge dessen von der Berufsrettung Wien weitergeführt. Der 26-jährige Angreifer erlag noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen. Ein Beamter wurde bei dem Vorfall verletzt. Die Verletzung dürfte im Zuge eines Sturzes entstanden sein.“

Axt-Mord

Später betraten die Polizisten die Wohnung des Mannes, auf der Suche nach der 22-jährigen Frau. Da der Schreckensfund. In einem Zimmer fanden die Beamten die Frau tot am Boden liegend auf. Sie wies massive Kopfverletzungen auf. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der 26-Jährige seine 22-jährige Mitbewohnerin mit der Axt getötet haben. Die Tat ereignete sich mutmaßlich kurze Zeit vor dem Angriff auf die Polizisten. Die Axt wurde sichergestellt.“

Motiv unklar

Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, hat die Ermittlungen zum Tod der 22-Jährigen übernommen. Ein Motiv ist bislang unklar. Ermittlungen zum Schusswaffengebrauch werden von der Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe des Bundesamts zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK EBM) in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Wien geführt.

