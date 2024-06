Suchaktion im Gailtal: Vermisste Frau (66) mitten in der Nacht gefunden

Am Dienstagabend, dem 12. Juni, lief in der Gemeinde Nötsch im Gailtal eine großangelegte Suchaktion. Mehrere Streifen, der Polizeihubschrauber sowie die Suchhundebrigade des Samariterbundes standen im Einsatz. 5 Minuten berichtete.

Unverletzt wiedergefunden

Kurz vor 20 Uhr begann die Suche nach der abgängig gemeldeten 66-jährigen Frau. Um 19 Uhr hatte man sie am Hauptbahnhof in Villach zuletzt gesehen. Um 23.15 Uhr wurde die Suchaktion ergebnislos abgebrochen. Wenige Stunden später dann das Aufatmen: „Die abgängig gemeldete Frau konnte gegen 3 Uhr von der Polizei am Bahnhof in Faak am See unverletzt aufgegriffen werden“, wie Franz Blatnik vom Samariterbund mitteilt.